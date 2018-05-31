Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını zırhlı araçlarla işgal eden cuntacıların kendilerini engellemek isteyen 4 vatandaşı art arda vurmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

AA muhabiri, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporun ekindeki 1,5 terabaytlık görüntülere ulaştı.

Vatandaşların darbecilerin zırhlı araç ve ağır makineli silahlarına karşı ortaya koydukları tarihi direnişin yer aldığı görüntülerde, dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı karargahın etrafına zırhlı araçlar konuşlandıran darbeciler, kendilerine karşı koyan vatandaşlara nöbet kulübelerinden ateş ediyor.

Görüntülerde, buna rağmen karargahın önünden ayrılmama konusunda kararlılık gösteren vatandaşların arasından ayrılan 4 kişi, Alparslan Türkeş Bulvarını tutan iki zırhlı aracın bulunduğu tarafa yönelerek buradaki askerleri ikna etmeye çalışıyor.

Zırhlı araçlardan biri biraz geri gittikten sonra söz konusu vatandaşlardan en öndekine ateş ediyor. Ateşin etkisiyle yere düşen sivilin yardımına koşan bir başka vatandaş da zırhlı araçtaki darbeciler tarafından vuruluyor.

Bu duruma tepki gösterip vurulanlara ulaşmaya çalışan diğer iki vatandaş da darbecilerin ateşine maruz kalarak yere düşüyor.

Vatandaşlardan birinin vurulmasının ardından diğerlerinin tereddüt göstermeden kararlılıkla zırhlı araçları engelleme çabasına karşı sırayla vurulmaları, darbecilerin kanlı girişimini bir kez daha ortaya koyuyor.

15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığı karargahı önünde darbecilere direnen vatandaşlardan Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban şehit düşmüş, onlarca vatandaş ise darbecilerin ateşi sonucu yaralanmıştı.

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