İzmir'in Tire ilçesinde bir vatandaşın evine gelen 448 bin 561 liralık sufaturası, mahkeme kararıyla 512 lira olarak yeniden belirlendi.

Tire kırsalındaki Hisarlık Mahalllesi'nde yaşayan esnaf Haşim Erburhan, geçen sene, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) evine gönderdiği Eylül 2017 dönemine ait 448 bin 561 liralık su faturasıyla şok yaşadı.

Erburhan, şehir içi su şebekesinden kullandığı su için gönderilen faturanın çok yüksek olduğunu, bunun yanlış okumadan kaynaklandığını savunarak konuyla ilgili İZSU'ya başvuruda bulundu.

Başvurunun sonuçsuz kalması ve İZSU yetkilileriyle yapılan görüşmeden de netice alınamaması üzerine Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne faturanın iptali için dava açıldı.

Mahkeme, 448 bin 561 liralık faturanın iptal edilmesine, 2 aylık su kullanım ücreti olarak ise 512 lira 20 kuruşluk fatura bedeline hükmetti.

"ADALET YERİNİ BULDUĞU İÇİN SEVİNCİMİZ SONSUZ"

AA'nın haberine göre; Erburhan'ın avukatı Gökhan Uysal, müvekkilinin mağduriyetini basından öğrendiğini, bunun üzerine kendisiyle görüşerek hayatın olağan akışına aykırı olan faturanın iptal edilmesi yönünde dava açtıklarını söyledi.

İZSU'nun faturanın "sayaçla oynanması, müdahale edilmesi" gibi sebeplerle oluştuğu yönünde iddialarda bulunduğunu aktaran Uysal, şunları belirtti:

"Mahkeme bu iddiaları dikkate almayarak Haşim Bey'in haklı olduğunu, bu tarz bir faturanın doğru olmadığına karar verdi. 448 bin liralık fatura iptal edildi. Mahkeme olarak tespit edilen 512 liralık fatura bedelinin ödenmesine karar verildi. Müvekkilimizin sayaca müdahalesi veya kötü niyetli kullanımı, karşılıksız yararlanması gibi durumların söz konusu olmadığı mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu."

Uysal, İZSU aleyhine manevi tazminat davası açmayı düşündüklerini, müvekkili hakkında çıkan suçlayıcı haberlerle ilgili de tekzip metni yayınlatmak için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Haşim Erburhan da mağduriyetin önüne geçildiği için sevinçli olduğunu belirterek, "Adalet yerini bulduğu için sevincimiz sonsuz, inşallah kimsenin başına da böyle işler gelmesin kimse de uğraşmasın." dedi.

Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmeden önce ikamet ettiği bölgenin köy olduğunu, bu nedenle evinde hem kırsal bölgelere verilen su hattının hem de şehir içi su şebekesinin bulunduğunu anlatan Erburhan, mahkemelik oldukları sayacın yetkililer tarafından söküldüğünü belirtti.

Erburhan, mevcut sayaçlarının ise yol üzerinde kaldığını, onu korumak ve yeniden bir olumsuzluk yaşamamak için demir bir kutuyla kilit altına aldıklarını söyledi.

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