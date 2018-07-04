Amerikalı bilim insanları, kanser tedavilerinde devrim yaratacak bir ilaç geliştirildiğini duyurdu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğündeki ekibin, Nature Biodemical Engineering Dergisi’nde yayınlanan makalesine göre, söz konusu ilaç “bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerini harekete geçirip kanserli hücreleri yiyip yok etmesini” sağlıyor. İlaç, histiyosit adlı beyaz kan hücrelerinin etkinliğini artırıyor. Bağışıklık sistemi, histiyositi, istenmeyen ‘işgalci hücreleri’ yiyip yok etmek için kullanıyor. İlacın, laboratuvar hayvanları üzerindeki denemelerinde, meme ve deri kanseri tömürlerinde etkili olduğu görüldü.

ÇALIŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ilacın üretilmesini sağlayan ABD’li bilim insanları, tedaviyi birkaç yıl içinde insanlar üzerinde de denemeye başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kanserle mücadelede bağışıklık sistemine odaklanan çalışmalar, tıp alanında küresel çapta artış gösteriyor. ‘İmmünoterapi’ denilen bu yöntemde, bağışıklık sisteminin savaşçı hücrelerinin kanserli hücreleri tanıması ve onlarla savaşması sağlanıyor. Ancak bugüne kadar geliştirilen yöntemler arasında bir ilaç bulunmuyordu.