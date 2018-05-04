Abdullah Gül'den Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Gül, "Akar'ın bir ziyareti oldu. Gizli kapaklı değil. Herhangi bir tehdit, empoze, saygısızlık olmadı" dedi.

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