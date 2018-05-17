Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

AA'nın aktardığına göre; şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 2'si Suriye uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin evlerinde arama da yaptı. Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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