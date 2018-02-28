Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, yaptığı açıklamada Taliban ile barış için siyasi sürecin bir parçası olarak anayasanın yeniden gözden geçirilmesini önerdi.

Eşref Gani Ahmedzai, siyasi süreç için Taliban'ın hükümet tarafından politik bir grup olarak tanınması, Taliban'ın da Afgan hükümetini tanıması gerektiğini söyledi. Afganistan Devlet Başkanı, ateşkesin sürecin bir parçası olması gerektiğini söylerken, Taliban tutuklularının serbest bırakılabileceğini belirtti.

25 ülkeden temsilcilerin katıldığı, barış görüşmelerini yeniden başlatma amacıyla bir araya gelen Kabil konferansında konuşan Eşref Gani Ahmedzai, Taliban'ın pazarlık masasına oturması durumunda örgüt mensuplarının pasaport ve vize alma hakkına kavuşacağını, örgütün Kabil'de ofis açabileceğini ve örgüt liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

TALİBAN'DAN ABD'YE ÇAĞRI

16 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşın geldiği noktada ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Taliban, son aylarda başta başkent Kabil olmak üzere birçok şehirde kanlı saldırılar düzenlemişti.

Örgüt Kabil'deki barış konferansının hemen öncesinde dün bir açıklama yayınlayarak ABD'ye 'barışçıl çözüm' çağrısı yapmıştı.



Örgütün açıklamasında, "İşgalin sona ermesi için Afgan sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasını istiyoruz. ABD ve müttefikleri, Afgan sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğini şimdiye kadar görmüş olmalı ki ABD artık çözüm için savaş yerine barışçıl bir stratejiye odaklanıyor. Son 17 yıldır defalarca test edilen askeri stratejiler yalnızca savaşı körükleyip, uzatmaya yaradı. Bunu sürdürmek artık kimsenin çıkarına değil." ifadeleri kullanılmıştı.

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