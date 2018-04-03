Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile atıldı ve temele ilk harç döküldü.

Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Enerji Bakanı Berat Albayrak birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma töreninde yaptığı konuşma şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali bunlardan bazılarıdır.

Kıymetli dostlar,

Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.

Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Sürdürülebilir enerjiye sahip olacağımız bir gelecek için, nükleer enerji planlarımız arasında önemli yer tutuyor.

2023 yılında devreye alınması ile Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil eolacaktır. Akkuyu tüm üniteleri ile devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.

Türkiye'nin pek çok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamları ile çok yakın mesaimiz oldu.

Sayın başbakanımıza, TBMM başkan ve vekillerine de bu süreçte verdikleri destek için hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza da tebriklerimi iletiyorum. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle temelini atacağımız bu tesisin inşasını en kısa zamanda sonuçlandırılmasını, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in temel atma töreninde yaptığı konuşma şöyle:

Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.

Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.

Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır.

Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak.

Özellikle Rus partnerler, aktif bir şekilde küçük ve orta ölçekli şirketleri teşvik etmek istiyor. 350'yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor.

TBMM milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlar son derece iddialı bir hedefimiz var 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini istiyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan ile bunun gerçekleşmesi için bunu yapma konusunda mutabık kaldık.

Törende ilk konuşmayı Enerji Bakanı Berat Albayrak yaptı. Albayrak'ın konuşması şöyle:

Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz.

Akkuyu'da inşaatın başlaması ile 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak.

İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünya ile rekabet edebilecek kapasiteye Allah'ın izniyle kavuşacaktır.

Sözlerime son vermeden önce bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Akkuyu projesinde başta sayın Taner Yıldız olmak üzere 1955 yılından itibaren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene Akkuyu Santralı’nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar İlçesi’ne canlı bağlantı yapılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunuyor.



HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA NELER OLMUŞTU?



Santral ile ilgili ilk somut adım 12 Mayıs 2010’da atıldı. Rusya ile “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanarak, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu.

Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek olup, bin 200 megavatlık ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.

İlk olarak ise Akkuyu sahası, 1976 yılında lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013’te onaylanmıştı. 20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu’na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak.

SANTRALİN ÖZELLİKLERİ



- Türkiye’de kurulacak nükleer santrallar, yaklaşık 70 yıllık süre içinde yaşanan tecrübeler, iyi örnekler ve ilerleyen teknoloji dikkate alınarak geliştirilmiş 3 (+) Nesil en son sistemler olacak.



- 7/24 saat meteorolojik koşullardan etkilenmeden elektrik üretimi gerçekleştirecek.



- İşletme maliyeti diğer santrallara göre düşük. Nükleer yakıtın maliyeti, toplam elektrik üretim maliyeti içinde yüzde 15’lik paya sahip. Yakıt fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalar, elektrik üretim maliyetlerini etkilemeyecek.

- İşletme sırasında sera gazı salımı yapmazlar.

- Dünyada uranyum stokları ve rezerv fazlalığı mevcut. Bu rezervler farklı coğrafyalara yayılmış olduğu için petrol ve doğalgaz gibi bağımlılık riski yaratmıyor.

- Güney Kore, 35 yıl içinde nükleer santralları anahtar teslim yüzde 100 yerli olarak yapmaya başladı. Türkiye’nin de nihai olarak bu noktaya gelmesi hedefleniyor.

- Türk şirketler nükleer projelerde yer alıp tecrübe kazandıktan sonra dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde tedarikçi olabilecek.