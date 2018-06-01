Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan hayvanat bahçesindeki iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın kaçtığı belirtildi.

Alman polisi kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Kaçan hayvanlar içerisinde bir ayının da bulunduğu ancak daha sonra vurularak yakalandığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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