Antalya'da vahşet! 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde bir adam ve 2 çocuğu, ölü olarak bulundu. Olay, Soğucaksu Mahallesinde müstakil bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, söz konusu adreste yaşayan aileden bir süredir haber alınamayınca ev sahibi eve gitti. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi, eve girdiğinde bir adam ve çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 kişinin de vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenazeler morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA'nın haberine göre; Baba, 2 çocuğunu tabancayla vurduktan sonra intihar etti.

2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, baba Göksel Akşeker'in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi. Akşeker'in, geçen 30 Ağustos'ta ise eşi Ş.A.A'yı Konyaaltı ilçesi Liman mahalllesinde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi.

2 YIL ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Göksel Akşeker'in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İntihar girişimi sırasında çeşitli yerlerini bıçakla keserek, kendisini yaralayan ve 'Mehdi' olduğunu ileri süren Akşeker'in 6 saat sonra polisin çabasıyla pencereden indirildiği öğrenildi. Öte yandan evde yapılan aramada, Akşeker'e ait sahte 20 kimlik ele geçirildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİ, AYNI TABUTTA

Babaları tarafından öldürülen minik Hira ile Elasu'nun cenazeleri, polisin cinayet mahallindeki incelemesinin ardından aynı tabuta konularak, adli tıp kurumuna götürüldü.