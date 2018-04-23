İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim devlete yanlış yapmışsa dünyanın öteki ucunda da bedelini öder. Biz nasıl suçluları iade ediyorsak anlaşmamız olan ülkeler de bize iade etmeli" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin huzur içinde geçmesi vatandaşların demokratik tercihlerini kullanması için her türlü önlem alınıyor" dedi.

Bakan Soylu "Şu anda 7 bin 100 civarında Afgan geri gönderildi. Zannediyorum bu hafta sonuna kadar bu sayı 10 bini bulacak" dedi.

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