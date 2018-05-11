Balyoz davası duruşma savcısı Savaş Kırbaş, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 20 Ağustos 2016’da tutuklanıp meslekten ihraç edildi. Yargılandıkları dönemde Balyoz sanıklarının kaldığı cezaevinde tutuklu bulunan Kırbaş, duruşma salonunda da mahkûmiyetini istediği sanıklarla yer değiştirdi. Eski savcı Kırbaş sanık sandalyesine, mahkûmiyetini istediği sanıklar ise mağdur sıralarına oturup cezalandırılmasını istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına, Balyoz davasında beraat eden emekli albay CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Ahmet Küçükşahin, Kubilay Aktaş, Cemal Temizöz, Ahmet Yavuz gibi isimler de müdahil olarak başvurdu. Mahkeme heyeti, sanık Kırbaş’ın verdiği mütalaalar nedeniyle zarar gördüklerini belirten askerlerin katılma taleplerini kabul etti. FETÖ’den ihraç edilen eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur da duruşmada tanık olarak dinlendi. Silivri Cezaevi’nden duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılan Okur, 2007’de dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in, aralarında firari savcı Zekeriya Öz’ün bulunduğu 3 savcının özel yetkilerinin kaldırılmasını talep ettiğini, kendisinin o dönem Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak bu teklifi HSYK Genel Kurulu’na sunduğunu söyledi. Okur, genel kurula sundukları bu teklifte ismi bulunmasına rağmen Savcı Zekeriya Öz’ün yerinde kaldığını belirtti.

‘SAVCI KIRBAŞ’IN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ’

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; adalet Bakanlığı’nca 2014’te FETÖ ile iltisaklı hâkim ve savcılarla ilgili bir çalışma yapıldığını ifade eden Okur, “Belirlenen isimler kurula sunuldu. Bu isimler arasında Savaş Kırbaş’ın da ismi vardı. Biz de kararname ile onu Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne savcı olarak atadık” dedi. Sanık Kırbaş, sadece Balyoz davası savcısı olduğu için yargılandığını ve FETÖ ile irtibatının bulunmadığını, hakkında başka delil olmadığını ileri sürüp tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, kendi telefonuyla ByLock IP’lerine 55 kez bağlantı yapan Kırbaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kırbaş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

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