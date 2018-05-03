AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Tam 12 kere milletin önüne gittik, millete hesap vermeye her zaman hazır olduk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu. Siz demokrasiye Türkiye'ye sahip çıktınız, Türkiye türüblansa düşmeden bugüne geldi. Son Başbakan olarak hepinize ülkem ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız."dedi.

"NOTUNUZUN KIYMETİ HARBİYESİ YOK"

S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösteren Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti'ye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 oduğunu açıkladı.

"ASLA AYRIŞTIRAN OLMAYACAĞIZ"

16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibire kapılmayacağız diyen Yıldırım, "Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla ayrıştıran olmayacağız, birleştiren olacağız. 81 milyonun hakkını koruyacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımızı şükranla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"MİKROSKOPLA ADAY ARAYA DURSUNLAR"

24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür diyen Yıldırım, "24 Haziran'da güçlü iktidar için milletimize başvuracağız. Kirli oyunları milletimizle birlikte bozacağız. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun iktidarıdır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı araya dursun, birileri kirli pazarlıklarla vekillerini piyasaya sürsün. Yarın adayımızın müraacatını yapacağız. Yarın MHP Genel Başkanı ile birlikte YSK'ya giderek cumhurbaşkanı adayımızı teslim edeceğiz." dedi.

AK PARTİ GRUP KARARI ALDI

AK Parti grubu, parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterilmesi kararını 316 imza ile aldı.

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