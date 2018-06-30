Başbakan Yıldırım Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

İhracat ve eğitimle ilgili konulara değinen Binali Yıldırım, yeni hükümetin önümüzdeki hafta açıklanacağını belirterek yarın yeni başkanını seçecek TİM seçimleriyle ilgili de "siz dükkanı devrediyorsunuz" biz dükkanı kapattık dedi.

Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden önemli satır başları şöyle:

Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu.

Biz bir bütünüz, birlikte Türkiye'yiz. Biz 1 birim yatırım yapıyoruz, siz 9 birim yapıyorsunuz. Özel sektörün yatırımı devletin 9 katına çıktı. 2003'te bu 4 katıydı.

Kalkınmanın kaldıracı özel sektör. Bizim işimiz önünüzü açmak, engelleri kaldırmak. Bizim işimizi güvenlik, adalet ve denetlemek. Her işi yapacak birikim var, altyapı var, imkan var.

Teknolojik yoğun işlere daha fazla olduğu işlere daha fazla teşvik, daha fazla destek vereceğiz. Katma değerde fark oluşturan alanlarla aradaki farkı kapatabiliriz.

Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracak bildiğimiz teşviklerimiz devam edecek. Altyapı kalkınma açığını kapattık. Bugün her ilimiz ihracatı öğrendi, ihracat yapmayan ilimiz kalmadı ama yetmez ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. İhracatçı sayımız 70 bini aştı. Yeterli görmüyoruz, 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Seçim bitti artık geçim dönemi. Yeni hükümet, önümüzdeki haftasonu açıklanmış olur. 8 ya da 9'unda 2023 hedeflerimize bizi taşıyacak olan hükümet açıklanmış olacak.

Can ve mal güvenliği teminat altına alınmayan bir ülkede ihracat ve ekonomi bir anlam ifade etmez.