Nevruz tatilini geçirmek için Türkiye’ye gelen 5 kişilik İranlı aile, Trabzon’daki gezilerinin ardından memleketlerine dönmek için yola çıktı. İran plakalı aracın sürücüsü, iddiaya göre Gümüşhane- Bayburt Karayolu’nun Akşar Köyü yakınlarındaki menfez inşaatı nedeniyle tek şeride inen yolda kazı alanına 10 metre kala yerleştirilen yön levhasını fark etmedi.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın aktardığına göre; levhaya çarpan otomobil 8 metrelik menfez çukuruna düştü. Kısa bir süre sonra da Bayburt yönünde seyreden yolcu minibüsü, yön levhasının kırılması nedeniyle inşaatı fark edemedi ve aynı çukura uçtu. Kazada İranlı Adrina Baghızadeh, Elaheh Shakeri, Kazem Poormehdı, Farıdeh Molavıfard ve Alireza Baghızadeh ile minibüste bulunan Samet Çakmak, Esma Adıgüzel ve Recep Kuyruk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

"GÜNDÜZ BİLE RİSK VARDI"

Trabzon-Erzurum arasında otobüs taşımacılığı yapan Erol Emir, her gün bu yoldan geçtiğini belirterek, “Buradaki çalışmalar 5 gün önce başladı. Bu kısımda yolun 25 metrelik bir bölümünü kapatarak tek şeride indirdiler. Ancak gereken uyarı ve yön levhası yolun tek şeride düşürüldüğü çalışma yerinin sadece 10 metre ilerisine konulmuştu. Bırakın geceyi, gündüz bile kaza riski vardı” dedi.

Faciayla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kazanın meydana geldiği çukurun yaklaşık 50 metre gerisinde yolda sadece dökülen kum- toprak birikintisiyle önlem alındığı, uyarı tabelalarının ise kazadan sonra konulduğu öne sürüldü.

Kazayla ilgili Bayburt Başsavcılığı soruşturma başlatırken, valilik “Mevcut deliller ışığında ilgili yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın şantiye yetkililerinden 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Bayburt Valiliği’miz tarafından da idari soruşturma yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.

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