Carrefour ve Tesco, maliyetleri düşürmek ve tedarikçilerden daha iyi fiyat almak için küresel bir satın alma ortaklığı kurma konusunda anlaştı.

Yıllık toplam cirosu 170 milyar dolar civarında olan Avrupa'nın en büyük perakendecilerinden ikisi olan Carrefour ve Tesla, başta Nestle, Procter & Gamble, Unilever ve Danone gibi markalar olmak üzere fiyat rekabetinde öne çıkmak için bir süredir görüşüyordu.

Alman süpermarketler zinciri Aldi ve Lidl'ın yanı sıra ABD'li elektronik perakende devi Amazon ile de yarışabilmek için son dönemde sektörde bu tür ortaklıklar artmaya başladı. Son olarak Metro, Auchan Retail, Casino ve Schiever benzer bir işbirliğine gitmişti.

Merkezi Fransa'da olan Carrefour son dönemde Dia satın almasından umduğunu bulamadığı için ülke içerisinde pek çok mağazasını kapatma kararı alarak personelde tenkisata gitmişti. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan CarrefourSA'dan son aylarda arka arkaya Ataşehir, Bayrampaşa ve Maltepe ilçelerinde bulunan üç ayrı gayrimenkulünü son beş ay içerisinde 2 milyar liradan fazla bedelle satmıştı.

İngiltere'nin en büyüğü olan Tesco da Wal-Mart sahipliğindeki Asda'yı satın alan Sainsbury'nin pozisyonunu tehdit etmeye başlamasıyla yeni arayış içerisindeydi.

YILDA 450 MİLYON EURO TASARRUF

Carrefour CEO'su Alexandre Bompard, anlaşma için "iki dünya liderinin ortak stratejiyle satın alma uzmanlığını birleştirmesi" yorumunu yaptı.

Başlangıç olarak 3 yıl sürecek anlaşma önümüzdeki 2 ayda tamamlanmasının ardından satın almaların yanı sıra pazarlama, veri toplama ve şirketlerin kullandığı ürünleri de kapsıyor ancak taze gıda bu anlaşmanın dışında zira gerek Carrefour gerekse de Tesco yerel tedarikçilerle çalışmayı sürdürecek.

Daha önce Unilever'de üst düzey yönetici olan Tesco CEO'su Dave Lewis, "Birlikte çalışarak ve müşterek ürün ve kaynak kapasitemizi birleştirerek daha iyi hizmet vereceğiz." dedi.

Carrefour, anlaşma kapsamında özellikle Tesco'nun kendi markasıyla sunduğu ve satışlarının yarısını oluşturen ürünlerdeki uzmanlığından faydalanacak. Fransız perakende devinde bu oran yüzde 25 düzeyinde.

Anlaşma sayesinde ikilinin ilk olarak yılda 450 milyon euro civarında tasarruf etmesi öngörülüyor ancak bu satın alma ortaklığını başta Jefferies Finans Grubu olmak üzere birleşme öncesi bir sinyal olarak gören sektör uzmanları da var.

Avrupa'nın en büyüğü olan Carrefour yıllık 88 milyar euro (102,5 milyar dolar) civarındaki satışlarını Avrupa ve Brezilya ağırlıklı yaparken Tesco ise Britanya ülkeleri, doğu Avrupa ve Hindistan'da güçlü.

Euromonitor verilerine göre Carrefour ve Tesco'nun batı Avrupa'daki toplam pazar payı yüzde 8. Bu ikiliyi Alman Lidl ve Aldi sırasıyla yüzde 6 ve 5 ile takip ediyor.

Avrupa, ABD ve Çin'de faaliyet gösteren Almanya merkezli iki indirimli satış mağzası yüksek hacimli ancak dar çeşitlilikteki satın alma stratejileriyle güçlü bir küresel ticari tedarik zincirine sahip.

Carreforu ve Tesco hisseleri haberler sonrası ticaret savaşının baskısındaki küresel borsalarda hafif yükselişle işlem gördü.