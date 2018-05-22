Carrefour, şubat ayında duyurduğu ve 273 mağazayı etkileyebilecek tasfiye operasyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Fransa merkezli perakende devinden yapılan açıklamada 227 Carrefour mağazası için teklif gelmediği ve kapatılacağı belirtildi.
Carrefour'un söz konusu 273 mağazası, ağırlıklı olarak 2014 yılında İspanyol perakendeci Dia'dan devralınan ancak beklenen verimin elde edilemediği yerlerden oluşuyor.
Şirketten yapılan açıklamada "227 mağaza için alıcı bulunamadı ve bu yaz kapatılacak." denirken kimi bölgelerde çalışanların işsiz kalmaması için 4 Haziran'a kadar teklif beklenmeye devam edileceği de açıklandı.
Kapanma tehlikesinin olduğu mağazalarda 2100 civarı personel çalışıyor ancak satış durumunda da ne kadarının yeni alıcı tarafından şirket bünyesinde tutulacağı bilinmiyor. Şu ana dek 23 mağaza için satın alma işlemlerinin yürürlükte olduğu ve teklif alan 22 ilave mağaza için de Haziran başında sürecin başlayacağı söylendi.
YÜZDE 20-30 KÂR MARJI YETMEDİ
Carrefour grubunun Genel Emek Konfederasyonu (CGT) delegesi Frédéric Roux, durumu "büyük bir karışıklık" olarak nitelerken; temmuz ayından itibaren onlarca personelin şirket bünyesinde yeniden sınıflandırmaya tabi tutulacağını ancak aynı pozisyonda olan çok sayıda çalışanın bulunmasından dolayı en fazla 1000 kişilik ekibin işini koruyabileceğini söyledi.
Bir başka delege Philippe Allard ise yüzde 20 - 30 kâr marjıyla çalışan mağazaların olduğunu fakat bunun yeterli olmadığını vurguladı. Kapanacak mağazalarda görev yapan Carrefour çalışanları ve işçi sendikaları geçtiğimiz aylarda işten çıkarmalar nedeniyle protesto eylemleri yapmıştı.
Türkiye'nin de en büyük market zincirlerinden biri olan CarrefourSA'dan son aylarda arka arkaya üç büyük satış haberi gelmişti. Şirket Ataşehir, Bayrampaşa ve Maltepe ilçelerinde bulunan üç ayrı gayrimenkulünü son beş ay içerisinde 2 milyar liradan fazla bedelle satmıştı.
Bir zamanlar dünyanın en büyük 2. perakendecisi konumuna dek yükselen ancak şimdilerde 9. sıraya gerileyen Carrefour, 2017 yazında göreve gelen yeni CEO Bompard'ın planı doğrultusunda eski günlerine dönmeyi hedefliyor.
Carrefour, geçen yıl 78.9 milyar euro ciro açıklamış ancak küresel operasyonu yarım milyar euro zarar yazmıştı. Fransız şirketin 12 bini aşkın mağazasında 350 binden fazla çalışanı bulunuyor.
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