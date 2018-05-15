CarrefourSA'dan 5 ayda İstanbul'da üç dev satış!

CarrefourSA ile ilgili ilk gayrimenkul satış haberi Aralık ayının sonunda gelmişti. İstanbul Anadolu yakasının simge AVM'lerinden biri olan İçerenköy Carrefour AVM, City’s ve Meydan İstanbul AVM’lerinin de sahibi olan Gülaylar Grup şirketi İstanbul Gayrimenkul Yatırım tarafından alındı. Satın alma bedelinin ise 1.2 milyar lira olduğu belirtildi.

BAYRAMPAŞA'YA 133 MİLYON LİRA

CarrefourSA'nın Bayrampaşa'da bulunan dev arazisi için satış haberi de Mart ayında geldi. Şirket, Esenler Mahallesi 4 pafta, 526 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazını 133 milyon lira bedelle Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na sattı.

MALTEPE'DEKİ ARAZİ DE SATILDI

Market zincirinin gayrimenkul satışları ile ilgili son haber ise dün KAP'a yapılan bildirimle medyaya düştü. Şirket, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yer alan alışveriş merkezi, süpermarket, depo ve ofis nitelikli taşınmazların tamamının Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye satışı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Söz konusu taşınmazların satış bedeli, sözleşmeye göre 835 milyon TL+KDV olacak. Sözleşmeye göre, satış ve tapu devir işlemleri Rekabet Kurulu izninin alınmış olması koşulu ile en geç 29 Haziran tarihine kadar tamamlanacak.

CarrefourSA böylece Aralaık sonundan bu yana kadar olan zamanda üç farklı gayrimenkulünün satışından 2 milyar liranın üzerinde gelir elde etmiş oldu.