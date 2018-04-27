Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu kaya'nın haberine göre, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Piramit satış sistemi ile milyarlarca liralık dolandırıcılık yapan Çiftlikbank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alınmıştı.

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