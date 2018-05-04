Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adaylığının açıklanmasın ardından Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine gelerek dua etti.

Muharrem İnce'ye Hacı Bayram Camii'ne gelişinde Bülent Tezcan ve Engin Altay eşlik etti. İnce, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine girerek dua etti. İnce, türbeye girişi sırasında alkışlanmamasını istedi.

İnce, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından Birinci Meclis'e geçecek.

İNCE, BAYKAL'I ZİYARET EDECEK

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, adaylığının açıklanmasının ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

İnce Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Bugün 13.30’da 1. Meclis Binası önünde seçim çalışmalarımızı başlatıp 14.30’da ustamız, önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İnce, sabah saatlerinde de ailesiyle bir fotoğrafını paylaşarak, "Biz hazırız" notunu düşmüştü.

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