Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanlıurfa Suruç’ta milletvekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugünde aynıdır” diye konuştu.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milli birlik, kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz" dedi.

Kalıcı bedelli askerlik ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kalıcı bedelli askerlik) O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız" ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER