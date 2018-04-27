Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına teşkilat değerlerine vurgu yaparak başladı.

Erdoğan, "Bu toplantımızı erken seçim kararından çok önce düzenli olarak yaptığımız buluşmalardan biri olarak kaydetmiştik. Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Her türlü görüşe, teklife, tenkite açık olmak vardır. Milletimize hizmet yolunda bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz görev değişimi de buna göre yapılır. Bu toplantıarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Bu toplantılarda alınan kararlar herkes için bağlayıcıdır. Siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı, ne partiye, ne teşkilata, ne bunca insana ihtiyaç olurdu." dedi

Teşkilat vurgusunun ardından CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin sert açıklamalarda bulunan Erdoğan,"Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. 15 milletvekili, bunları sen seçmedin, millet seçti. 15 milletvekili, bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Milletimiz bunu gördüğü için 15 yıldır yönetimi AK Parti'den başkasına vermiyor." diye konuştu.

Erken seçim kararının alınmasındaki nedenleri sıralayan Erdoğan, "Değerli arkadaşlar 24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayati gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zaafiyetini milletimizin önüne serdi. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli mesajlar verdi. 16 Nisan referandumu halk oylamasıyla yeni yönetim sistemine geçme isteğimiz milletimizce de onaylanmıştır. Milletimizin karşısında, gizli kapaklı değil, şeffaf şekilde ittifak imkanı da sağlayan düzenlemeler yapılmasının da önünü açtık. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı kapılar ardında bu kirli süreci yönettiler. Ana muhalefetin 'hadi seçime gidelim' şeklindeki kuru sıkı çıkışlarını biz ciddiye almıyorduk. Ama MHP'nin çağrısı ülkede, üzerinde önemle durmamız gereken bir iklimin oluşmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak milletimizden aldığımız yetkiyle 1.5 yıl daha kullanacak süremiz vardı. Ama derdimiz koltuk değil, hodri meydan mı diyorsunuz? Hodri meydan, çık." ifadelerini kullandı.

"Bizim milletimize seçimleri zamanında yapma sözümüz var" diyen Erdoğan, "Ama yapamamak da bu sistemden kaynaklanıyor. İdealimiz seçimi zamanında yapmak, ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bnırakamayacağımız bir noktaya getirdi. 17 Nisan'da yapılan çağrıya 18 Nisan'da tarih vererek ülkemizin gündeminden bu konuyu çıkarmış olduk. AK Parti'yi milletimizle kurduk, yeni yönetim sistemini de milletimizle birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Ana muhalefetin ortak aday, ittifak gibi çalışmalarını eleştiren Erdoğan, "Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın. Önemli olan bizim milletimizle kucaklaşmamızdır. Yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar." diyen Erdoğan, "Türkiye'yi bölcü terör örgütünü kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler başaramadılar. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar, yaptığımız hamleyle bunu da bozduk. Ellerinin, ayaklarının dolaşmasından anladığımız kadarıyla tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede sorosları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli sorozlar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur."

"Ana muhalefetin başındaki zat Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Buna senden daha iyi uyan olur mu? Gel aday ol. Niye aday olmadın. Yumuşaksın. Bulamadın mı bir tane, senden bir tane daha yok. Sen de her numara var, akşam başka, sabah başkasın. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlilikse sen de var. Bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun, çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaksın. Cumhurbaşkanı olduğunda bu kişi ne söyleyecek, bunu düşünseler belki daha çok yol katedecekler. Bunlar öyle bir vizyona kesinlikle sahip değil. Bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, millet de size cevabınızı verir. Biz Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük, senin çıkardığın aday ne diyecek? 'Şu kadar büyüttüm mü, büyüteceğim mi?' diyecek. Cumhurbaşkanlığım döneminde şu andaki durumumuzun 2 kat daha üzerine koyacağız. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz, senin çıkardığın aday neyi konuşacak? Senin gibi kuru kuru vaatlerde bulunacak. Milletime sesleniyorum, bunlar eğitim, sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu'nun çökerttiği SSK'yı mı anlatacak. Bunlar ulaşımda, tarımda ne yaptık diyecekler. Adalette, enerji de ne yaptık diyecekler. Yaptıkları bir şey yok ki, yaptık desinler. Ana muhalefetin başındakine kalsa Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e gitme, Kandil'e gitme. Bunlar öyle yaptılar zaten. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de ne işin var. Biz Hatay'a gittik, o da gitti. Neden biz gittik diye. Aklıma bir şey geldi şimdi, Yürüyeceksin Kemal yürüyecek arkandan. Bizim gibi Reyhanlı'ya gitmedi ama olsun. Bay Kemal ülkemize gelen Suriyelilere burayı dar etti ya. 'Biz gelir gelmez bunları geri göndereceğiz' dedi. Bunlar da vicdan yok, ensar duygusu yok. Bunların karakterinde de bu var."

"Önümüzdeki dönemde daha çok refah, daha zenginlik, daha çok huzur, daha çok yatırım diyoruz. Yeni dönemde Türkiye'mizi 81 vilayeti ile güçlendirip, kalkındıracağız. Önümüzdeki süreçte güçlü altyapı üzerinde daha büyük icraatlere imza atacağız. Çocuklarımıza 2053 ve 2073 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Tükiye emanet edeceğiz. Bunlara kalsa Marmaray'ı yıkarlar, ekonomimizi IMF'e emanet ederler. Milletimiz bunlara bir kez daha dersini verecek. Ben milletime inanıyorum, güveniyorum. 24 Haziran bizler için yeni bir milat olacaktır, hiç endişe etmeyin."

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