Erdoğan: Teslim olmazlarsa Afrin'i başlarına yıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da AK Parti kongresine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:
"NE İŞİN VAR PENSİLVANYA'DA SIKIYORSA GEL"
Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi sıkıyorsa buraya gel. ABD de seni bir yere kadar taşır Feto, bunu bilesin. Amerika senin kapıya koyacak. O zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın biz de seni kovalayacağız.
"NEREDE KARGAŞA VARSA ORADA TEZGAH VAR"
Türkiye'nin terörle mücadele tarihi aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bu bağımsızlık mücadelesinin de tarihi olmuştur. Nerede bir kargaşa varsa orada birtakım güçlerin çıkarı, tezgahı vardır.
"AFRİN'İ BAŞLARINA YIKARIZ"
Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
"BİR HAFTAYI BULMAZ DAĞITIRIZ"
Suriye'de terör örgütüne Amerika'nın göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttfefiklik olmaz. Öyle stratejik dayanışma olmaz. Hala tüm samimiyetimizle bölge politikalarını Amerika ile yürütmek istiyoruz. Ancak bu tek tarafın isteğiyle olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler.
"TEK BİR ÇAKIL TAŞINI KAPTIRMAYIZ"
Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Öyle veya böyle biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.
"YERLİ VE MİLLİ DURUŞ SAHİPLERİ SAFLARINI SIKLAŞTIRIYOR"
Sayın Bahçeli'nin destekleme kararını açıklamış olması da dayanışmanın, milli mutabakatın ne denli güçlü olduğunun işaretidir. Bu ümmetin birliği çok önemli. Yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını sıklaştırması bakımından önemli. Partili kardeşlerimden ricam birliğimizden, kardeşliğimizden en küçük taviz vermemeleri.
Kendilerince birtakım aktörleri sahaya sürmeye başladılar. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.
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