Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreci ve sonrasına dair merak edilenleri, CNN TÜRK–Kanal D ortak yayınında Mehmet Soysal ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor.

Yoğun seçim trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ve Mersin'den önce tarsus'ta olduğunu, temel atma törenlerine katıldığını, oradan da Hatay'a geçtiğini aktardı. Erdoğan ''Hava sıcaklığı 35 ile 39 dereec arasındaydı tüm bunlara rağmen vatandaş sabretti. Ondan sonra da Ankara'ya geldik'' dedi.

Erdoğan muhtarlar ile 47. toplantılarını yaptığını, 2500 muhtarı ağarladıklarını belirtti. Muhtarların sorunlarını ifade ettiği formların ciddi şekilde takip edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini aktardı. Erdoğan ''Ben bugünkü havayı görünce bakıyorum ki vatandaş seçimin havasına tam manası ile girmiş'' dedi.

Erdoğan şairler Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıldönümlerinin hatırlatılması üzerine ''Bir duruşu olmalı insanın;

Bir bakışı, Bir anlayışı, Bir aşkı, Bir davası olmalı'' şiirini okudu.

Abdürrahim Karakoç'un Mihriban şiirine de değinen Erdoğan, ''Mihriban O'nun hem dava hem sevda şiiridir'' diyerek bir başka şiirini okumak istediğini ifade etti. Erdoğan, Karakoç'un ''Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, Haktan, hakikatten yana bakın siz'' dizelerini okudu.

SEÇİM BEYANNAMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan beyanname sorusu üzerine ''Bizim beyannamemizin detayı, tefarruatı neden muhalefeti rahatsız ediyor? Biz burada bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz. 16 yılın tecrübesini konuşuyoruz. Türkiye'de ne eksik ne fazla bunu gördük. Bunlar çırak bile değil. ÇIrağa bakkalı emanet eder misiniz? Halkımıza 'bize baş uzmanlık için icazet verin' diyoruz. Bir ekibimiz var bu ekip aylardır çalışıyor. Hem bizzat bakan arkadaşlarımın katkıları var, hem sivilde olan arkadaşlarımızın katkıları var.'' dedi.

Erdoğan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin teröre karşı birşey söylemediğini ifade ederek ''İnce'nin yeni yönetim şeklinde bir anlayışı var mı duymadım ben. Teröre dair bir şey söyledi mi ben duymadım. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O terörle mücadele eden komutanın üzerinden gidiyor. Biz kaç teröristi etkisiz hale getirdik bunu anlatıyoruz. O, 'dökülün meydana' diye Diyarbakır'da halkımızı sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Bunlar proje örgüttür. Bu proje örgüt ile dayanışmayı anlamak mümkün değil. Edirne'de böyle bir zaatı ziyaret ediyor.'' ifadelerini kullandı.

İNCE'NİN TRT TEPKİSİ

Erdoğan ''Burada mesafeyi iyi korumak lazım. Sayın ince TRT ile bir mücadelenin içerisine giriyıor. Yok çıkmayacakmış. Keşke TRT'de bu yayınlar olmasa. O TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş.'' dedi.

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