Elazığ'da deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son dakika yaptığı açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3.0 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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