Filistin Devlet Başkanı Abbas Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abbas, "ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenlşiğimize saldırıdır. Filistin'in bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Kararların ne şekilde uygulanacağını kararlaştırmak için bu toplantıyı yapıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Açılış törenine Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump da katıldı. Gazze'deki protestolarda İsrail güçleri, 52 Filistinliyi öldürdü, 2 bin yaralı var

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