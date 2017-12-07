İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan Kanal İstanbul projesinin güzergâhı önceki gün belli oldu. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan proje Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçiyor. Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) ile belirtilen güzergâhın etki alanında kalan en yakın 22 mahalleyi inceledik. Sonuçlara göre toplam 131 bin 181 konutun yer aldığı bu mahallelerde, 369 bin 222 kişi yaşıyor. TÜİK 2016 verilerine göre de, projenin geçeceği güzergâhtaki ve yakın çevresindeki yerleşim yerlerinin toplam nüfusu 823 bin 834 kişi olarak hesaplanıyor. TÜVİMER verilerine göre bu mahallelerde aynı zamanda toplam 16 bin 338 özel işyeri bulunuyor. Söz konusu 22 mahalledeki satılık konut fiyatlarını değerlendiren TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, metrekare fiyatlarının bin 550 TL ile 4 bin 750 TL arasında değiştiğini söyledi.

GÜZERGÂH 4 İLÇEYİ KAPSIYOR Toplam 131.181 konut var. Etki alanında 22 mahalle yer alıyor.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Türkoğlu, “Metrekare birim fiyatlarının en düşük olduğu mahalle Arnavutköy’e bağlı Baklalı Mahallesi. Burada, ortalama metrekare satış bedeli bin 550 TL olarak hesaplanıyor. Metrekare fiyatı en yüksek mahalle ise 4 bin 750 TL ile yine Arnavutköy’de yer alan Durusu Mahallesi” dedi.

ARSA FİYATLARI METREKARESİ 300 TL’DEN BAŞLIYOR

Belirtilen güzergâhta yer alan 22 mahalledeki arsa fiyatları incelendiğinde, arsaların ortalama metrekare fiyatları 300 TL’den başlayıp 7 bin 200 TL’lere kadar yükseliyor. Arnavutköy, Baklalı Mahallesi’nde ortalama 300 TL olan arazi fiyatları, Avcılar Gümüşpala’da 7 bin 200 TL’ye kadar yükseliyor. 60 milyar TL yatırım değeri olan Kanal İstanbul’un inşaatının yaklaşık 5 yıl süreceği, ekonomik ömrünün de 100 yıl olacağı öngörülüyor. İnşaat sırasında kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat oluşması tahmin ediliyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olan Küçükçekmece-Sazlıdere- Durusu hattında 23 kilometrekarelik bir alanın kamulaştırılması planlanıyor.

Kanal İstanbul’un inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor.

3 YENİ ADA GELİYOR

5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstanbul projesi kapsamında kanal kazısından çıkan malzemeler ile Marmara Denizi’nde Karadeniz’e doğru kanalın solunda 2 adet, sağında da 1 adet olmak üzere toplam 3 adet ada yapılacak.