Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Bayrak Tepe Üs Bölgesi ile Dağlıca arasında yapımı devam yol yapım şantiyesinin emniyetini sağlayan hudut birliğine, terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak'ın Basyan Khala Dağı Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

3 ŞEHİT, 1 YARALI

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan ve Aykut Aktaş'ın haberine göre, saldırıda sözleşmeli erler Orhan Özkan ve Süleyman Sevim ile sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç şehit oldu, bir asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehitlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim

UÇAKLAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden F-16 savaş uçakları peş peşe havalanarak, saldırının yapıldığı bölgeyi bombaladı.

ACI HABER ULAŞTI

Er Orhan Özkan'ın acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı. Yetkililer tarafından acı haberin verilmesinin ardından evin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan Özkan'ın yakınları şehidin baba evine akın etti.

2 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Sözleşmeli Piyade Er Süleyman Sevim'in Kırşehir'deki baba evine şehadet haberi, sağlık ekiplerinin eşliğinde askeri erkân tarafından verildi. 2 yıl önce göreve başlayan ve bekar olan Sevim'in annesi Altın ve babası Yunus Sevim sinir krizi geçirdi.

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