TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 15-17 Ocak tarihleri arasında icra edilecek NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gittiğini duyurdu. Akar’ın ziyaretinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Afrin’e her an operasyon yapabiliriz” açıklamasından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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