Reuters'ın aktardığına göre; İsrail ordusu Golan tepelerinde hava savunma sistemelrinin alarma geçtiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise detayların aktarılacağı kaydedildi.

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