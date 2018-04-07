İstanbul Boğazı'nda Karadeniz - Marmara istikametinde ilerleyen Malta bayraklı 225 metre uzunluğundaki "Vitaspirit" adlı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında bulunan Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'na çarptı. Yalının gemi çarptığı sırada boş olduğu, çeşitli davetler için kiralandığı öğrenildi. Yalıda büyük hasar meydana geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Dümeni kilitlenen kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekiliyor. İstanbul Boğazı ise gemi trafiğine kapatıldı.

İŞTE GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI

"MAKİNE GÜCÜNÜ KAYBETMİŞ OLABİLİR"



Habertürk TV'ye konuşan İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Can, geminin 2001 yapımı, bakımlı olduğunu belirterek "Bu tip kazalar her denizcinin başına gelebilir. Baş tarafın ters akıntıya kaptırılmasıyla olabileceğini düşünüyorum. Bebek koyunu döndükten sonra yeniden dönmek istediğinde makine gücünü kaybetmiş olabilir. Gemi boş olsaydı bu kadar büyük hasar veremezdi. Batma tehlikesi olabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Ferzan Özpetek'in son filmi İstanbul Kırmızısı da Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'nda çekilmişti.

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