Cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün Memur-Sen ve Türk-İş genel merkezlerini ziyaret ederek işçi ve memur kesimlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; İsrail’in Gazze’ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısının 8. yıldönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımlayan Karamollaoğlu, “Filistin davası, bir bölgenin veya bir milletin mücadelesi değil tüm insanlığın mücadelesidir. Bu insanlık davasını sahiplenen; samimi, vakur ve sivil adımlardan biri olan Mavi Marmara Yolculuğu’nda şehit edilen bütün kardeşlerimi hayırla, rahmetle ve şükranla yâd ediyorum” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER