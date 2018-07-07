Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu.

Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti.

Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı. Yani memurlar için yüzde 5.17’lik fark oluştu.

Maaşlara önce 3.5’lik zam uygulandıktan sonra 5.17’lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.

MEMURA EKSTRA ZAM

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.

Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Hâlen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.

ENGELLİ ÇOCUĞA YÜZDE 50 ARTIŞ

Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2018 Ocak 2018 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978 GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507 ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519 MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387 ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651 BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516 POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823 UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124 MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527 PROFESÖR 1/4 8.384 9.089 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347 VAİZ 1/4 4.082 4.415 AVUKAT 1/4 4.967 5.377