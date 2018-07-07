Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu.
Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti.
Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı. Yani memurlar için yüzde 5.17’lik fark oluştu.
Maaşlara önce 3.5’lik zam uygulandıktan sonra 5.17’lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.
MEMURA EKSTRA ZAM
Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.
Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Hâlen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor.
Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi.
Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.
ENGELLİ ÇOCUĞA YÜZDE 50 ARTIŞ
Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
|
UNVANLAR
|
Derece
|
NET GÖREV AYLIĞI
|
2018 Ocak
|
2018 Temmuz
|
MÜSTEŞAR
|
1/4
|
11.064
|
11.978
|
GENEL MÜDÜR
|
1/4
|
9.709
|
10.507
|
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
5.098
|
5.519
|
MEMUR (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
3.136
|
3.387
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
3.927
|
4.247
|
KAYMAKAM 1. Sınıf
|
1/4
|
8.901
|
9.651
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
5.095
|
5.516
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
4.457
|
4.823
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
6.064
|
6.568
|
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
3.814
|
4.124
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
5.204
|
5.634
|
TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
|
11/1
|
3.265
|
3.527
|
PROFESÖR
|
1/4
|
8.384
|
9.089
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
4.939
|
5.347
|
VAİZ
|
1/4
|
4.082
|
4.415
|
AVUKAT
|
1/4
|
4.967
|
5.377
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