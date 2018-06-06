Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Şanlıurfa'da vatandaşlara seslendi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Muharrem İnce size sözüm olsun. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçinin borçlarının faizini Temmuz bitmeden sileceğim. Geçenlerde Adıyaman'daydım. Malatyalı ve Adıyamanlılar benim içimi acıttı. Bizim tütünümüz farklı, Yalova'dakilere benzemez. Haklılar. Ekin tarlalarında sapan tırpan sallamış, traktör kullanmış biri olarak söylüyorum. Erdoğan demiş ki, 'Tütün zararlıdır' Neden biliyor musunuz, Erdoğan yeli ve milli değil. Erdoğan ABD tütün şirketlerine teslim olmuş. Adıyamanlı kardeşim tütün ekmeyecek, Adıyaman tütünü zehirli de ABD'ninkin de vitamin mi var? Onlar Türkiye'yi Washington'dan yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim. Onlardan bizim farkımız şu; ya oy ver ya işten çıkarsın diyorlar. Kafaya bak kafaya. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Asla işinizle oynamayacağım. Belediye başkanına bak ya. Kimsin sen? Oy çıkmazsa işten atacakmış..."

"Seçilirsem 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Hemen kaldıracağız. Bugünlerde tartışmalar yapıyor, meydanlardan bana laf yetiştiriyor. Muhattap olmayacağım, gerek yok. Biz ülkeye ne yapacağımızı anlatalım. Bütün annelere sesleniyorum, çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Yine köprü meselesi var. Demirel'in yaptığı ücretsiz, Erdoğan'ın ki bayramda ücretli. Demirel'in ki ücretsiz de senin yaptığın köprü neden ücretli?"

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