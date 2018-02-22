AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Haberturk.com Ankara'dan Çetiner Çetin, oy pusulasının taslak örneğine ulaştı. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.

AK Parti ve MHP kurmaylarının dün açıkladığı ittifak metni 26 maddeden oluşuyor. Teklifle ittifakın nasıl ve ne kadar sürede kurulacağından oyların sayımına, milletvekili dağılımının nasıl hesaplanacağına kadar pek çok konu netleşmiş oldu.

Teklifin oy pusulasının düzenlenmesi ile ilgili 17 maddesi şunu öngörüyor:

“İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılır. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır.”

MÜHÜRSÜZ ZARFLARLA İLGİLİ MADDE

Teklifte 16 Nisan Referandumu'nun ardından tartışılan mühürsüz zarflarla ilgili düzenleme de yapıldı. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve amblemi ile ilçe seçim kurulunun mührü bulunan zarfların sadece sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemesi, bu zarfları geçersiz kılmayacak.

Teklifte ayrıca birden fazla oy pusulasının tek bir zarfa konulması öngörülüyor. Yani birlikte yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile yerel seçimlerde kullanılacak pusulalar tek bir zarf içinde sandığa atılacak.

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