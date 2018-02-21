AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de ittifak ile ilgili soruları yanıtladı.
Mahir Ünal, CHP'nin ittifak eleştirilerine ilişkin; ''Koalisyon ile ittifak çok farklı şeyler. Koalisyon dediğimiz şey seçim sonrası gündeme gelen sandıktan çıkan sonuçlar üzerinden siyasi partilerin seçim öncesi vadettiği şeylerin aksine koalisyon adına derme çatma oluşturdukları bir yapıydı. İttifak ise seçim öncesinde birbirine yakın olan çözümleri birbirine yakın olan, gayeleri yakın olan, projeleri yakın olan partilerin seçim öncesinde daha ortada seçim yokken bir araya gelip vizyonunu deklere ettiği yeni hükümet sisteminin siyasete getirdiği bir yenilik. Bir süre sonra şöyle bir siyasal süreç oluşacak. iki temel siyasal damar var. Burada çok temel fark öncelik ve sonralık. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı durum. İttifak seçmene yaptığı bir deklerasyon.
Sistemleri siyasi partiler üzerinden okuyamazsınız. Her sistem kendi yeniliğini beraberinde getirir. Hükümet sisteminin temel dinamiği siyaseti birleştirici özelliği. Böyle bir meseleyi bir parti üzerinden okumak yanlış. MHP'nin baraj sorunu üzerinden bu düzenleme yapıldı dersek, abeste iştikal olur. Tabi ki siyasi partiler ittifak yapacak. Bu siyasi partiler bu siyasal tercihlerinden solayı yargılanabilir mi, sorgulanabilir mi. Hayır.'' dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ittifak yapamayan partiler açısından barajın diğer partiler için dezavantaj olacağı konusunda, ''Hükümet sistemini getireceksiniz ama ittifakların önünü kapatacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Ben kimse ile ittifak yapmak istemiyorum. Sizin de ittifak yapmanızı istemiyorum. Böyle bir mantık olmaz. Pusulada bir değişiklik söz konusu değil. Kura ile yerleri belirleniyordu. İttifak yapan partiler yan yana olacak. Kura esnasında tek bir parti gibi kuraya tabii olacaklar. İttifak yapan o partilerin üzerinde unvanı yazacak.'' ifadelerini kullandı.
TEK BİR SİYASİ PARTİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Ünal, ''Bundan sonraki süreçte tek bir siyasi parti söz konusu değil. Bunlar siyasi partilerin kurullarında yapacağı görüşmeyle belli olur. MHP ile oluşturduğumuz bu ittifak 2019'a dönük bir ittifak değil. 2023'e Türkiye'ye dönük hedeflerini ortak tayin etmek için bir birliktelik. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye'de milliyetçi söylem yükseliyor, ya da kutuplaşma oluyor diye bir şey söz söyleniyor. Türkiye'nin sınır güvenliği devletin bekası milli ve yerli bir duruş ortaya çıkardı. Kim bu ülkenin güvenliği için bir dert bir sıkıntı duyuyorsa bu bunun söylemidir.'' diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Saadet Partisi ile bir görüşme gerçekleştiğini belirterek, ''Saadet Partisi ittifakın zeminini oluşturacak bir değerlendirmede bulunmadı, biz de bulunmadık. Uyum yasaları ile ilgili görüşüldü. Saadet Partisi'nden bize bu yönde bir çağrı gelmedi.'' dedi.
CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİ ELEŞTİRİSİ
''1984 yılında ve daha sonrasında YSK'nın onlarca kararı var. Her siyasi partinin sandık yönetim kurulu üyesi var. Sandık kurulu pusulaları teslim alıyor. 1984'ten itibaren YSK sandık kurulunun ihmali sonucu mühürlenmemiş olan zarf ve pusulalar ile ilgili kurulun ihmali var ise bu geçerli sayılmış bu yeni değil. 2016 referanumunda CHP'nin sandık başında görevli sayısı 147 bin kişi. Dışarıdan zarf pusula getirip oy kullanılması mümkün değil. CHP'nin yaptığı çok tehlikeli bir şey var. Bunu şaibeli hale getirmek. YSK başkanı isyan etti, Kılıçdaroğlu için hukuki süreç başlatacağını söyledi. Hukuku gayri meşru sayıyorsunuz, hukuksuzluk yaptığınız da zaten hukuku da tanımıyorum diyorsunuz. Bu siyaset değil, bu çok teklikeli bir şey.
Yapılan düzenleme seçim güvenliğini garanti altına alıyor. Kırsalda seçim güvenliği konusunda risk ortaya çıktığında biz orada insiyatİf bırakıyoruz düzenleme ile. Sandıkların taşınması konusunda imkan veren bir düzenleme. Yine seçim güvenliği ile ilgili bir süzenleme. Vatandaşın iradesinin tam olarak yansıması.''
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