Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'nin, TFF Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."
NELER OLMUŞTU?
İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.
Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak.
İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.
FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKACAK!
Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.
Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."
KUPA FİNALİ DİYARBAKIR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.
Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu.
Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.
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