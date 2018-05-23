İstanbul Taksim Meydanı'nda bir köpeğe sarılarak yatan gencin fotoğrafı Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı. Fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Türkiye'nin konuştuğu fotoğraftaki kişi 19 yaşındaki B.C. İddiaya göre, B.C dilencilik yapıyor. C.'nin hem Şişli Belediyesi hem de İBB'nin yardım taleplerini sürekli olarak geri çevirdiği, ısrarla sokakta yaşamayı sürdürdüğü ileri sürüldü.

Öte yandan Taksim civarında 50'ye yakın vatandaşın sokaklarda yaşadığı belirtiliyor.

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