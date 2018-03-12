Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Arıza nedeniyle seferlerin durduğu aktarılan açıklamada, yolcuların İETT'den talep edilen otobüslerle taşınacağı kaydedildi.

İETT'den yapılan açıklamada da, "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 21 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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