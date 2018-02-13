TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.

"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir."

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