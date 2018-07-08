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Son dakika: Türkiye kayıp çocuklarına ağlıyor! Ufuk Tatar ve Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenleri bulundu

Son dakika haberi önce kayıp Sami Yusuf Marangoz'dan geldi. 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, dün Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Yuvadamı köyünde kaybolmuştu. Acı haber bugün geldi; Yuvadamı köyüne 4 km uzaklıktaki ağaçlık bölgede cansız bedeni bulunan Sami Yusuf Marangoz'un haberi ile Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Ardından kahreden bir son dakika haberi de kayıp Ufuk Tatar'dan geldi. 8 gün önce Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi. Kayıp Ufuk Tatar'ın cansız bedenini Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları buldu

08.07.2018 - 13:29 | Güncelleme:

Dün kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedeni, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Yuvadamı köyüne 4 km uzaklıktaki ağaçlık alanda bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesi Yuvadamı köyünde, dün kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenine ulaşılmasının ardından, ailesine acı haber verildi. Sami Yusuf'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvadamı köyünde yaşayan Marangoz ailesinin en küçük çocuğu Sami Yusuf Marangoz, dün saat 09.00 sıralarında evin önünde oynarken, ortadan kaybolmuştu. AFAD, jandarma ve köylülerin aramaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ağaçlıkta, Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

 



 

Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı. Baba Muhammet Tatar, oğlu Ufuk'un çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu belirtmişti.



Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Çocuklarınıza sahip çıkın evin önünde oynarken de başında durun sürekli gözetin devir çok kötü
  • Misafir 1 saat önce
    Allahım ailelerine sabır ver, çok acı bir durum anne-babaları için.
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