Yaşar Gaga'dan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı ve menajer yaşamını yitirdi. Yaşar Gaga, bir aydır Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tutuluyordu.

Yaşar Gaga kısa bir süre önce hastalığıyla ilgili olarak şunları söylemişti: Bu hastalık (Cushing sendromu) böbrek üstü bezlerinin yaşamak için gerekli kortizonu üretmemesinden kaynaklanıyor.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga, uzun süre boyunca Türk müziğinin önde gelen isimlerinden olan ve "minik serçe" lakaplı Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi. "Şarkı Söylemek Lazım" adlı yarışmada bir süre jürilik yapan Yaşar Gaga, Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile adlı şarkıyla popüler oldu.

1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkaran Yaşar Gaga, 2017 yılında "Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak ile beraber şarkılar seslendirdi.