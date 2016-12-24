TKBL HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
BASKETBOL

Galatasaray: 64 - Adana ASKİ: 59

Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana ASKİ'yi 64-59 yendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:20:28 Güncelleme: 15:25:23

GALATASARAY: 64 - ADANA ASKİ: 59

SALON: Abdi İpekçi
HAKEMLER: Sertan Kırklar, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Elçikoca

GALATASARAY: Işıl Alben 9, Pınar Demirok 6, Deniz Çobanoğlu, Papova 15, Jefferson 12, Cansu Köksal 4, Anderson 18

ADANA ASKİ: Asena Yalçın 5, Clark 11, Sujanova 6, Bently 12, Warley 22, Kübra Erat 3, Sanem Gamze Zeren, Ezgi Manlacı, Tuğçe Murat

1. PERİYOT: 10-18
DEVRE: 28-35
3. PERİYOT: 45-53

Karşılaşmanın önemli bölümünü önde götüren konuk ekip, son çeyrekte rakibine yakalanırken, Galatasaray, 37. dakikada 58-57'lik skorla ilk kez öne geçti ve müsabakadan da 64-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 8. galibiyetini aldı. Adana Aski ise 6. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı oyuncular Eda Şahin, Astou Traore ve Kristine Vitola'nın, hastalıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadıkları duyuruldu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın hedefindeki iki yıldız!
FUTBOL

G.Saray'ın hedefindeki iki yıldız!
Qabala'dan Yasin Öztekin açıklaması
FUTBOL

'Süper teklif' yalan çıktı!
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları
FUTBOL

G.Saray'dan sakatlık açıklaması
Cenk Gönen: Şampiyon olacağımıza inanıyorum
FUTBOL

Cenk Gönen hedefini açıkladı