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Ergin Ataman: 'Önce ahlaklı olsunlar!'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, olaylar nedeniyle 15 dakika duran Pınar Karşıyaka maçı sonrası İzmir ekibinin taraftarlarına isyan etti

25 Aralık 2016 Pazar, 20:24:58 Güncelleme: 20:27:14

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-72 yenerken, karşılaşmanın özellikle son bölümünde gergin anlar yaşandı. Bitime 53 saniye kala, ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yabancı madde atması ve kötü tezahüratı nedeniyle oyun durdu ve karşılaşmaya 15 dakika ara verildi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu olaylara tepki gösterdi. Ataman, karşılaşmada herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen küfür ve hakaret yediğini, bu nedenle basın toplantısına gelmek istemediğini ancak kulübünün gereksiz yere ceza almaması için geldiğini vurguladı.

Maçın başında taraftarların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdığını hatırlatan Ataman, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen 5 bin kişi şunu unutmasın, Atatürk önce ahlak demiş. Önce ahlaklı olsunlar sonra gelip maç izlesinler." ifadelerini kullandı.

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