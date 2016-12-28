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Velimir Perasovic Anadolu Efes Real Madrid
BASKETBOL

Velimir Perasovic'ten Real Madrid açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Real Madrid'in CSKA Moskova ve Fenerbahçe ile birlikte THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından olduğunu söyledi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:58:41 Güncelleme: 17:00:37

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, ligi ilk sekiz takım içerisinde tamamlamak istediklerini ve bunun için galibiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Real Madrid'in ligin en iyi takımlarından biri olduğunu ve Dörtlü Final için favori gösterildiğini belirten Perasovic, "Real Madrid; CSKA Moskova ve Fenerbahçe ile birlikte THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından ve Dörtlü Final'e yükselmek için de favoriler. Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde ve İspanya liginde son maçlarını kaybettikten sonra daha tehlikeli hale geldi. Çok yetenekli oyuncuları var ve uzun süredir aynı antrenörle çalışıyorlar. Her takımı her sahada yenebilecek kapasiteleri var. Biz ilk sekiz takım içinde kalmak istiyoruz ve bu galibiyete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Brandon Paul ise çok önemli ve zorlu bir mücadele olacağını vurgulayarak, "Real Madrid güçlü bir takım, geçtiğimiz sezon İspanya liginde onlara karşı forma giydim. Çok kaliteli oyuncuları var. Maçın kolay geçmeyeceğinin farkındayız ama biz de sahamızda kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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