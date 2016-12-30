EUROLEAGUE HABERLERİ
30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Olympiakos - Fenerbahçe
BASKETBOL

Olympiakos: 71 - Fenerbahçe: 62

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenildi

30 Aralık 2016 Cuma, 00:08:56 Güncelleme: 00:11:46

OLYMPIAKOS: 71 - FENERBAHÇE: 62

SALON: Barış ve Dostluk
HAKEMLER: Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Piotr Pastusiak (Polonya)

OLYMPIAKOS: Spanolis 7, Mantzaris 8, Papapetrou 12, Birch 10, Papanikolaou 3, Green 11, Young 6, Lojeski 14
FENERBAHÇE: Sloukas 10, Datome 10, Nunnaly 2, Antic 5, Udoh 3, Ali Muhammed 9, Vesely 22, Kalinic 1, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna

1. PERİYOT: 18-9
DEVRE: 40-21
3. PERİYOT: 58-40
5 FAULLE ÇIKAN: 39.53 Ali Muhammed (Fenerbahçe)

Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da savunmada başarılı olurken, sonraki dakikalarda Fenerbahçe hücumda yeterli ivmeyi kazanamayınca ilk çeyreği 18-9 geride kapattı.

İkinci çeyrekte ev sahibi ekipte Erick Green oyuna dahil oldu. Green, Lojeski, Papapetrou ve Mantzaris'in üç sayılık basketlerine engel olamayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-21 geride girdi.

Olympiakos'un ikinci yarıda isabet yüzdesi biraz düşse de Fenerbahçe'nin basit top kayıpları yapmasıyla üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin 58-40 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta hücum konsantrasyonunu sağlayan Fenerbahçe bir ara farkı 4 sayıya indirse de mücadeleden 71-62 mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Fenerbahçe'den Vesely olurken, Olympiakos adına Lojeski 14 sayı üretti.

Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk devresini 9 galibiyetle tamamladı. Olympiakos ise 10. galibiyetini aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe: 6 - Menemen Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Kanarya, Menemen'e gol yağdırdı!
Volkan Demirel'in kızını kaçırma planı yapanlar beraat etti
GÜNDEM

Volkan Demirel'e fidye tuzağı davasında flaş karar
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!
FUTBOL

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!
Dick Advocaat'ın Ozan planı!
FUTBOL

Advocaat'ın Ozan planı!