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Ergin Ataman
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Ergin Ataman: "Sezonun en kötü oyununu oynadık"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Sezonun en kötü oyununu oynadık. Şutları sokamadık organize olamadık. Özellikle ilk yarıda rakibi durduramadık" dedi

30 Aralık 2016 Cuma, 22:12:16 Güncelleme: 22:14:10

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Brose Bamberg'e 90-75'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Sezonun en kötü oyununu oynadık. Şutları sokamadık organize olamadık. Özellikle ilk yarıda rakibi durduramadık. Kötü bir akşamdı. Sonuçta da beklemediğimiz bir şekilde kaybettik. Rakip deplasmanda net maçlar kazandı. İyi bir takım. Sonuçta kendi sahamızda bu şekilde kaybetmek bizim açımızdan şık olmadı. Sonuçta Euroleague'de kötü bir akşamda yakalanınca bu şekilde kaybediyorsunuz. İkinci yarıda her maçta tek tek düşünerek sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

ATAMAN'DAN GÖZDAĞI
Taraftarın tepkisiyle ilgili sorulan soruya ise başarılı koç, "Taraftar savaşan bir takım görünce takıma nasıl destek oluyorsa bugün bu kadar kötü oynayan ve mücadeleyi bırakan oyuna da taraftar tepki gösterir. Onların tepkisi haklıdır. Taraftarın tepkisi sloganla olur bizim tepkimiz oyunculara daha farklı olur" yanıtını verdi.

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