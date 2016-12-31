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Ekene Ibekwe
BASKETBOL

Muratbey Uşak, Ekene Ibekwe ile anlaştı

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak uzun forvet Ekene Ibekwe ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 00:46:07 Güncelleme: 00:52:08

Sezona şanssız sakatlıklar ve verimli olmayan transferlerle başlayan Muratbey Uşak, son olarak geçen hafta TOFAŞ maçında sakatlanan önemli oyuncusu Kairys'in sakatlanmasıyla boyalı alandaki sıkıntısı zirveye çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde transfer çalışmasına başlayan Uşak ekibi, Almanya BBL takımlarından Skyliners Frankfurt'ta forma giyen 1985 doğumlu Nijerya asıllı Ekene Ibekwe ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. 2,06'lık Ekene Ibekwe pivot pozisyonunda oynuyor.

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