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Keith Langford
BASKETBOL

Haftanın MVP'si Langford

THY Avrupa Ligi'nde 5 ve 14. haftaların en değerli oyuncusu seçilen UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Langford, 15. hafta da aynı ödüle layık görüldü

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:09:17 Güncelleme: 16:18:28

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 83-81 yenen Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Langford, 38 verimlilik puanıyla sezonun 15. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Ligde 5 ve 14. haftalarda da en değerli oyuncusu seçilen Langford, normal sezonun ilk yarısında en fazla MVP ödülüne layık görülen oyuncu unvanını aldı.

Karşılaşmayı 27 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist ile tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 11'de 6, üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 6 isabetle oynadı.

Maccabi FOX'un ABD'li oyuncusu Victor Rudd, 32 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, takımının İspanya ekibi Baskonia'ya 101-88 yenildiği maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 31'er verimlilik puanıyla Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'nin pivotu Ognjen Kuzmic ve Real Madrid'in oyun kurucusu Luka Doncic takip etti. Sırp basketbolcu Kuzmic, CSKA Moskova önünde 16 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Sloven Doncic ise deplasmanda kazandıkları Anadolu Efes maçını 17 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistle tamamladı.

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