EUROLEAGUE HABERLERİ
04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Maccabi FOX - Darüşşafaka Doğuş maçı
BASKETBOL

Maccabi FOX - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Liginin 16. haftasında yarın İsrailin Maccabi FOX takımına konuk olacak. Peki Maccabi FOX - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:47:54 Güncelleme: 10:56:54

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Liginin 16. haftasında İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan Maccabi Fox - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

MACCABİ FOX - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Maccabi FOX ile Darüşşafaka Doğuş arasında Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 8 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, 7 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden yeşil-siyahlılar, bu süreçte Real Madrid ve Fenerbahçe gibi favoriler arasında gösterilen takımlara karşı kazanmayı bilirken son karşılaşmasında İspanyanın Barcelona Lassa takımına 81-77 yenildi.

Ev sahibi Maccabi FOX'un ise ligde 5 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine karşı 10 karşılaşmadan yenik ayrılan İsrail temsilcisi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş ile Maccabi FOX arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi yeşil-siyahlılar 86-84 kazanmıştı.

SALON KONUMU

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Barbaros Şansal'a havalimanında saldırı
GÜNDEM

KKTC'den sınır dışı edilen Şansal'a saldırı
THY 271 seferini iptal etti
GÜNDEM

THY çok sayıda seferini iptal etti!
THY iptal olan seferler (29-30-31 Aralık 2016)
GÜNDEM

THY'de bazı seferler iptal edildi
THY 3 uçağını sattı
İŞ-YAŞAM

THY 3 uçağını sattı