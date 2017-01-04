Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Liginin 16. haftasında İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan Maccabi Fox - Darüşşafaka Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

MACCABİ FOX - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Maccabi FOX ile Darüşşafaka Doğuş arasında Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 8 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, 7 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden yeşil-siyahlılar, bu süreçte Real Madrid ve Fenerbahçe gibi favoriler arasında gösterilen takımlara karşı kazanmayı bilirken son karşılaşmasında İspanyanın Barcelona Lassa takımına 81-77 yenildi.

Ev sahibi Maccabi FOX'un ise ligde 5 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine karşı 10 karşılaşmadan yenik ayrılan İsrail temsilcisi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Doğuş ile Maccabi FOX arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi yeşil-siyahlılar 86-84 kazanmıştı.

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