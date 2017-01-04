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Pınar Karşıyaka - Avtodor Saratov
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Pınar Karşıyaka: 78 - Avtodor Saratov: 65

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Avtodor Saratov'u gergin geçen maçta 78-65 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 23:00:28 Güncelleme: 23:03:16

PINAR KARŞIYAKA: 78 - AVTODOR SARATOV: 65

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Nicolas Maestre (Fransa), Janusz Calik (Polonya), Marius Ciulin (Romanya)

PINAR KARŞIYAKA: Brown 12, Green 12, Ponitka 10, Summers 23, Owens 8, Muhammed 6, Soner, Alp 4, Petway 3
AVTODOR SARATOV: Frazier 3, Stockton, Kolesnikov 15, Carrera 2, Makiev 8, Astapkovich 3, Bykov, Kolyushkin 12, Hunter 22

1. PERİYOT: 27-11
İLK YARI: 42-34
3. PERİYOT: 66-55
5 FAUL: Kolyushkin (37.39) (Avtodor Saratov)

Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla grup maçlarının bitimine 3 maç kala 7'nci galibiyetini aldı. Kaf-Kaf'ta Summers 23, Brown ve Green, 12'şer sayıyla skora katkı yaptı.

Maç öncesi İzmir Emniyeti, özel kuvvet polisleri dahil 300 güvenlik görevlisi, 3 toplumsal olaylara müdahale aracıyla salon içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Karşılaşmadan 2 saat önce salonda özel eğitimli köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı.

Pınar Karşıyaka maça Summers, Ponitka, Brown ve Green'in basketleriyle 16-0'lık bir seriyle başladı. Yeşil-kırmızılılar, pota altında etkili oynayıp ilk periyotta farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Periyot 27-11 sonuçlandı.

İkinci periyotta Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan konuk ekip, 12-0'lık seriyle farkı 6 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde Kaf-Kaf, Rus temsilcisine Brown ve Muhammed'in dış atışlarıyla direnmeye çalıştı. İkinci periyot sonunda soyunma odasına 42-34 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta fark 50-47'yle 3 sayıya kadar düştü. Bu bölümden sonra Brown, Green ve Summers'ın etkili performansıyla kontrolü yeniden eline alan Karşıyaka, son 10 dakikaya 66-55 önde başladı. Son bölümde rakibin farkı eritme çabalarına kontrollü oyunuyla yanıt veren Pınar Karşıyaka, salondan 78-65 galip ayrıldı.

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